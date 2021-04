L'ABRUZZO RESTA IN ZONA ARANCIONE, OGGI PARTE LA PIATTAFORMA DI PRENOTAZIONE CON POSTE ITALIANE

Con un indice di contagio Rt in lieve crescita, ma sempre al di sotto di 1, l'Abruzzo oggi dovrebbe conservare la fascia arancione nonostante un quadro che permane molto delicato soprattutto per la situazione nella provincia dell'Aquila e nella Marsica in particolare. Attualmente sono 17 i comuni in zona rossa: Lentella, Collecorvino, Roccamorice, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Cerchio, Pratola Peligna, Pescina, Celano, Corfinio, Nereto, Colonnella, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Alba Adriatica, Canzano, Martinsicuro, frazione di Pietralta di Valle Castellana.

Parte da oggi in Abruzzo la rivoluzione delle prenotazioni sulla piattaforma vaccinale. La gestione passa interamente a Poste Italiane. All'interno del sito della Regione comparirà un nuovo link, cliccandoci si entrerà direttamente sulla piattaforma regionale di Poste Italiane che chiederà nome, cognome, codice fiscale, tessera sanitaria all'utente e subito dopo potrà fornire il giorno e il luogo della somministrazione del vaccino.