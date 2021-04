DA DOMANI, CENTO MEDICI, VACCINERANNO I PAZIENTI A CASA. IN ARRIVO IL VACCINO J&J

Da domani cento medici di base entreranno nelle case dei propri assistiti per vaccinare gli over 80enni allettati. L'annuncio arriva dalla Asl dopo che il Sindaco di Teramo aveva pubblicamente annunciato ritardi da parte della Asl stessa su questo preciso argomento. Per risolvere la questione, dunque, sono sttati incaricati, da domani, alla vaccinazione un centinaio di medici. In questo modo si dovrebbe snellire il procedimento e riuscire a vaccinare con Moderna, 2.400 pazienti alletati, di questi 800 sono stati innoculati dall'Adi.

Arriva in Italia, intanto, l'atteso vaccino Johnson & Johnson tra martedi e mercoledi che si aggiungerà a Phizer, Astrazeneca e Moderna. Serviranno tutti a concludere la vaccinazione degli over 80 enni.