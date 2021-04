TARQUINI: «RIAPRIRE LE ATTIVITA' ANTICIPATAMENTE POTREBBE ESSERE MOLTO PERICOLOSO». DI MATTIA (ARIA), CRITICA I MANCATI CONTROLLI E LA CHIUSURA DEI LOCALI

«La Regione Sardegna insegna: la maggior parte delle persone non ha ancora imparato NULLA da 1 anno di Covid (non sanno indossare/ usare le mascherine, etc); la maggior parte di ristoratori e bar non sanno/non sono in grado di rispettare le regole. Passare da zona bianca a rossa è un attimo!!! alla faccia delle manifestazioni di piazza. «La Regione Sardegna insegna: la maggior parte delle persone non ha ancora imparato NULLA da 1 anno di Covid (non sanno indossare/ usare le mascherine, etc); la maggior parte di ristoratori e bar non sanno/non sono in grado di rispettare le regole. Passare da zona bianca a rossa è un attimo!!! alla faccia delle manifestazioni di piazza.

La verità è che gli ospedali Italiani hanno troppo pochi posti letto e pochissimi di rianimazione e non rispettare i tempi giusti di riapertura è MOLTO MOLTO pericoloso per tutti anche per quelli che non prenderanno mai il Covid».

Pillole di saggezza e di grande esperienza arrivano dall'ex primario di Malattie Infettive Pierluigi Tarquini che frena coloro che vorrebbero riaprire dopo il 20 aprile diverse attività commerciali oramai al collasso. C'è l'esigenza di tornare alla normalità da parte di tutti a frenare sono i medici, sono le cabine di regìa, sono gli esperti, i medici.