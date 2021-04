DA MERCOLEDI ARRIVANO IN ABRUZZO 100 MILA VACCINI

Sono centomila i vaccini che l'Abruzzo avrà a disposizione da mercoledi. La nostra regione potrà contare tra due giorni su 101.149 dosi di vaccino pronte per essere somministrate. L'Abruzzo spicca per soggetti vaccinati tra i 50 e i 59 anni, nella cui speciale classifica è terzo in Italia per popolazione vaccinata con almeno una dose. Per la fascia dei giovanissimi, figuriamo nei primi posti per aver vaccinato soggetti tra 16-19 anni, in testa con la Liguria. Ed oggi nuovo punto stampa della Asl pr le ultime novità.