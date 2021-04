IL MINISTRO SPERANZA LUNEDI' A TERAMO PER INAUGURARE l'HUB VACCINALE DELL'UNITE

Il ministro della Salute, Speranza, sarà a Teramo lunedì prossimo per inuagurare all'UniTe il nuovo hub vaccinale. Curiosità vuole che l'hub nasca in un Ateneo che non ha una facoltà di medicina. Il Sindaco D'ALbeerto ha commentato: «Si apre la seconda fase della campagna vaccinale, è quella decisiva perché la sinergia con l'università consegna alla città di Teramo una sede vaccinale straordinaria La sede hub universitaria è fondamentale perché dimostra quanto l'università sia attore principale nel territorio. Il comune di Teramo sarà presente con il pieno supporto anche con un servizio trasporto». nella prima fase, Si vaccinerà dalLunedì al Giovedì e la domenica all'hub universitario, poi 7 giorni su 7. Si punta a vaccinare tremila cittadini al giorno .