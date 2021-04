VIDEO / IL NUOVO CENTRO HUB DELL'UNITE PUNTA A VACCINARE 3.600 CITTADINI AL GIORNO

In vista della nascita del nuovo Hub universitario si passerà da una campagna vaccinale a chiamata a quella a domanda: chi si prenoterà sul sito delle Poste saprà il giorno e l’ora e potrà scegliere tra le cinque sedi (tutte a non più di un'ora di auto) in modo da arrivare tranquillamente nella sede dove vaccinarsi.

Si partirà lunedi 19 aprile con le prime 800 vaccinazioni della categoria 70-79 anni e con 16 linee che arriveranno a vaccinare fino a 3.600 cittadini al giorno.

