VACCINAZIONI, MARSILIO ORDINA ALLE ASL DI PROGRAMMARE BENE E MEGLIO, RIAPERTA LA PIATTAFORMA PER I FRAGILI IN REGIONE, DA DOMANI A TERAMO IN PISTA CON 800 VACCINI AL GIORNO, POCHI RISPETTO AGLI ANNUNCI

Per agevolare l'adesione alla campagna vaccinale da parte dei soggetti fragili e dei disabili che non si erano ancora iscritti alla piattaforma regionale (attivata lo scorso 18 gennaio), è stato riaperto di nuovo il sistema (che era stato chiuso) per consentire la manifestazione d'interesse. Lo ha comunicato l'assessorato alla Salute della Regione. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo sanita.regione.abruzzo.it. Potranno aderire anche i caregiver e i familiari conviventi. Il sistema regionale è indipendente dalla piattaforma Poste (che consente le prenotazioni solo in base all'età) e le chiamate alla vaccinazione saranno gestite dalle Asl, sulla base del proprio modello organizzativo.

Ieri il presidente della Regione ha ripreso duramente le Asl per i disservizi in corso. Occorre procedere velocemente con la vaccinazione questo è l'ordine che dovrà essere seguito, bisogna fare tutto il possibile per vaccinare. A ieri sera in Abruzzo erano state somministrate 328.048 dosi su 392.770 fornite complessivamente. Sono 96.715 le persone che hanno già completato l'intero ciclo vaccinale con la doppia dose, la gran parte delle quali (44.058) nella fascia d'età tra 80 e 89 anni. Le somministrazioni agli over 80 sono arrivate a 123.191. Da domani a Teramo si comincerà con gli over 70 (la Asl di Teramo ha annunciato per ora di poter fare 800 vaccinazioni al giorno, pochine rispetto alle 3.600 assicurate in conferenza stampa solo qualche giorno fa) e, salvo intoppi tecnici dell'ultima ora, sarà aperta la possibilità di prenotarsi a chi ha tra 60 e 69 anni. Costoro dovranno utilizzare la piattaforma gestita dalle Poste.