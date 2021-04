VIDEO / DA DOMANI AL VIA LE PRENOTAZIONI PER LA FASCIA 60-69 ANNI, ECCO TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE

La prima somministrazione su larga scala nel nuovo hub di Colleparco è stata fatta alle 8.55 di oggi. Da domani si potranno prenotare coloro che hanno tra i 60 e i 69 anni di età, che saranno vaccinati con Astrazeneca. Oggi sono state attivate 5 postazioni, 3 ingressi per disabili e non ci sono stati problemi di fila. Per i richiami si dovrà attendere la chiamata con il sistema vecchio mentre con Poste Italiane il giorno sarà fornito automaticamente.

