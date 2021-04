«SONO DISPERATA, MIA MADRE HA 101 ANNI E NESSUNO LA VUOLE VACCINARE A CASA». CHIEDO AIUTO AL SINDACO, AL DIRETTORE SANITARIO ED AZIENDALE DELLA ASL

Teresa Di Filippantonio ha la mamma di 101 anni ed è "disperata ed arrabbiata". Da mesi attende che la sua madre, allettata e impossibilitata a muoversi venga vaccinata ed invece, nonostante le telefonate, viene sballottata dll'Adi, all'Urp senza riuscire ad arrivare ad una fine e cioè ad ottenere quello che lei reputa un diritto: che sua madre venga vaccinata a casa. A casa lo sono sia la figlia (come caregiver) che il marito di lei (tra l'altro un medico vaccinato dal suo ordine di appartenenza). Il medico di famiglia ha aderito alla campagna vaccinale ma non si reca nelle case, solo nei centri, in questo caso negli hub a prestare la sua opera.

Teresa Di Filippantonio è di Nepezzano e si appella al Sindaco, al direttore sanitario e aziendale affinchè qualcuno si rechi a casa, a vaccinare la sua mamma di 101 anni: «Si stanno vaccinando i 70enni - dice- e tra poco i 60enni e mia madre che ha 101 anni chi la vaccinerà?».