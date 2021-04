DA META' MAGGIO VACCINI NELLE FARMACIE, ENTRO GIOVEDI BISOGNERA' AVER SOMMINISTRATO 11 MILA DOSI

Per accelerare la campagna di vaccinazione entreranno in campo anche i farmacisti dal 15 maggio in Abruzzo. L'obiettivo è quello di raggiungere entro il 29 aprile la soglia di 11mila vaccinazionia alo giorno disposta dal commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo. In Abruzzo sono già arrivate le fiale di Johnson & Johnson, mentre nei prossimi giorni arriveranno AstraZeneca, Moderna e Pzifer. Si tratta di 5.000 dosi di Moderna e 2.700 di Astrazeneca per martedì, e di 45mila di Pfizer per giovedì. Oggi a Pescara e L'Aquila porte aperte per la vaccinazione Asttrazeneca le cui scorte devono essere smaltite. Per ora l'ìniziativa non è prevista a Chieti e a Teramo dove non ci sono fiale rimaste in magazzino.