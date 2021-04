VIDEO / TORNERANNO IN ZONA GIALLA I COMUNI DI GIULIANOVA, CASTELLALTO, MARTINSICURO E TORRICELLA SICURA? STASERA A REBUS PARLANO GLI ESPERTI SUI CONTAGI DA COVID IN ABRUZZO

Di questo si parla stasera a Rebus, alle ore 2, sul canale 115 del digitale terrestre. In studio il sindaco di Giulianova, ed in collegamento i sindaci di Torricella e Castellalto. Presente un ristoratore di Giulianova: Mario Di Giorgio.

In collegamento il direttore del dipartimento regionale sanità Claudio D’Amario che ha evidenzziato che: i«mmunizzeremo tutti gli abruzzesi entro fine agosto, questo è il nostro obiettivo...chi non ci riuscirà si faccia subito da parte ed ha spiegato che non siamo fuori dal tunnel per cui vanno osservate le regole note a tutti». In studio anche il dottor Giandomenico Pinto direttore Ucat per la Asl di Teramo.