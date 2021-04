VIDEO- VACCINI, BISOGNA ACCELERARE, IL 7 MAGGIO ARRIVA IN ABRUZZO IL GENERALE FIGLIUOLO. RITARDI PER I RICHIAMI AI FRAGILI

Arriverà in Abruzzo, forse il 7 maggio ma la data è da confermare il generale Francesco Paolo Figliuolo. Arriverà per visitare i centri vaccinali e per dire che nel documento inviato all'assessorato alla Sanità, occorre rispettare i tempi definendo regione per regione le quantità di vaccini somministrati da aumentare di giorno in giorno in modo da raggiungere, a fine mese, su scala nazionale, il numero di 500.244 dosi iniettate in 24 ore. L'Abruzzo tutto sommato sta operando bene ma c'è il problema dei richiami dei fragili. Asl e Comuni non stanno chiamando e c'è allarme in giro. C'è il rischio che si vanifichi il piano se non si accelera immediatamente. Lo ha detto anche Claudio D'Amario ieri, nel corso della trasmissione Rebus sul canale 115 evidenziando che sulle vaccinazioni occorre accelerare e chi non riuscirà a stare dieto ai tempi deve lasciare. Le quattro Asl sono allertate mentre i cittadini attendono cosi come attendono la categoria 50-59 anni la cui partenza era stata annunciata per la prossima settimana ma non confermata. Del resto ci sono ritardi sia sui fragili che ancora sugli ultra 80enni domiciliati. Ieri sono arrivate 45 mila dosi di Phizer.

