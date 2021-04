VIDEO / D'AMARIO: «IL NOSTRO OBIETTIVO E' VACCINARE TUTTI GLI ABRUZZESI ENTRO IL 31 AGOSTO, CHI NON SARA' ALL'ALTEZZA SI FARA' DA PARTE»

"L'obiettivo è quello di vaccinare l'Abruzzo entro il 30 agosto: non ci sono scuse, questo è l'obiettivo che ci chiede il paese, chi non sarà all'altezza si farà da parte". Lo ha affermato Claudio D'Amario, direttore del Dipartimento della Salute della Regione Abruzzo, ospite della nostra trasmissione di approfondimento Rebus, fissando i nuovi target vaccinali. Ha annunciato convenzioni sul territorio per rendere più capillare la somministrazione delle dosi: "non avremo problemi di rifornimento, anzi al contrario avremo difficoltà nel consumare quello che ci arriva".

ASCOLTA D'AMARIO NELL'INTERVISTA SU REBUS (R115)