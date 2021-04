FOTO / CENTRO VACCINALE DI COLONNELLA, TUTTI ASSEMBRATI IN CODA, SENZA DISTANZIAMENTO E CON GLI ANZIANI SENZA PUNTI DI APPOGGIO

La denuncia passa tramite facebook. A scriverla è Fausto Paolini: «Centro vaccinale di Colonnella scandaloso.......assembramento di tutti i comuni della Val Vibrata alla stessa ora e allo stesso giorno.....alla faccia del distanziamento...Problemi anche per i disabili e gli anziani in piedi senza nessun appoggio». E' accaduto anche a Teramo all'inizio delle vaccinazioni.

Poi tuonano i Sindaci della Vibrata contro la Asl:

I sindaci della Val Vibrata, Controguerra Colonnella, Nereto e Ancarano, unitamente si dissociano totalmente dalla ASL territoriale per la gestione della giornata di vaccinazioni svoltasi in data odierna 29.04.2021, presso l’hub vaccinale di Colonnella. Nonostante l’impegno profuso dagli stessi Comuni aderenti nell’’avviare il centro vaccinazione e sostenendo direttamente le spese necessarie e mettendo a disposizione il personale amministrativo comunale, la giornata di vaccinazione ha comportato notevoli disagi e totale disservizio per i nostri concittadini. Si precisa altresì che i Comuni di Colonnella, Controguerra, Nereto e Ancarano, su indicazioni dalla ASL hanno convocato i soggetti fragili iscritti sulla piattaforma regionale rispettando gli orari impartiti dalla stessa ASL. Negli stessi orari la ASL ha convocato i cittadini, anche non residenti in Val Vibrata, registrati tramite la piattaforma Poste Italiane, e pertanto di gran numero superiore alle disponibilità organizzative della struttura in capo alla stessa ASL, generando un totale disagio e disservizio, violando anche le norme anticovid. Uniti invitiamo la ASL a chiedere immediatamente scusa alle concittadine ed ai concittadini vibratiani.

I Sindaci, Franco Carletta, Leandro Pollastrelli, Daniele Laurenzi, Angelo Panichi