VIDEO - UNITA' DI CRISI / LA PROVINCIA DI TERAMO TUTTA DI COLORE GIALLO. CONFERMATA LA VISITA DEL GENERALE FIGLIUOLO IN ABRUZZO IL 7 MAGGIO

Unità di crisi a L’Aquila, anziché come d’abitudine a Pescara: Giulianova in giallo da domani. In rosso restano solo Barisciano e San Pio delle Camere.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Marsilio al termine della riunione. Sceso l’Rt abruzzese: da 0,84 a 0,78. Il 7 maggio sarà in Abruzzo il Commissario Straordinario Figliuolo, per fare il punto su una campagna vaccinale che oggi ha raggiunto quota 11mila somministrazioni nelle 24 ore. Confermata la visita, il 7 maggio, del generale Francesco Figliuolo che sarà in Abruzzo e visiterà i centri vaccinali. La notizia è stata anticipata da R 115 ieri, durante la trasmissione Rebus.

ASCOLTA QUI MARCO MARSILIO