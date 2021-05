MUORE PER COVID ADOLFO DE CESARIS EX PRIMARIO DI OTORINO A GIULIANOVA

Il Covid ha ucciso il dottor Adolfo De Cesaris, attualmente in pensione, ma da sempre una colonna portante del reparto di Otorino dell'ospedale di Giulianova, nel quale, per un periodo, è stato anche primario facente funzioni. Originario di Notaresco, aveva 82 anni ed aveva una famiglia a Giulianova con tre figli, Ivan, ingegnere attualmente in Germania, Igor e Noemi. Il virus ha contagiato anche lui e, per questo, era stato ricoverato all'ospedale di Giulianova, dove, nonostante le cure, non ce l'ha fatta a sopravvivere ed è deceduto nella giornata di sabato.