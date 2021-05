VACCINI SI CAMBIA, DOPO AVER IMMUNIZZATO I 65ENNI, LE DOSI SARANNO DATE A TUTTI: ANCHE AI GIOVANI

Dopo i sessantacinquenni il vaccino sarà dato a tutti coloro che vorranno. Via le fasce d'età, via le attese, via i turni, via tutto. Il nuovo cambio di passo in Abruzzo potrebbe avvenire già entro questo mese di maggio, ma si dovranno attendere le indicazioni del commissario straordinario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo che sarà in Abruzzo venerdi per visitare i centri vaccinali.

Ieri Figliuolo intervenendo nella sua visita nel nuovo hub di Porta di Roma ha dichiarato: «Dobbiamo premere sulle classi over 60, per le quali la media di somministrazioni è ancora bassa, e il piano va seguito in maniera ordinata e coerente. Quando avremo messo in sicurezza gli over 65 si potrà aprire a tutte le classi di età».

Si dovrà iniziare a pensare anche a vaccinare i più giovani, che in questo momento sono i più esposti al virus. Il 6 maggio arriveranno 45.630 dosi di Pfizer in Abruzzo.