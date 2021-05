IL GENERALE FIGLIUOLO NON VERRA' A TERAMO, INTANTO IERI NEI NOSTRI HUB SFIORATO IL RECORD DI 3000 VACCINI

Non verrà a teramo il generale Figliuolo nel suo tour in Abruzzo del 7 maggio. Intanto, però, si registra "un netto miglioramento, che ci dà fiducia - ha detto il direttore generale Maurizio Di Giosia - scende la pressione sui ricovero. 2700 sono i tamponi con un tasso di positività pari al 4,7%. Ieri sono stati eseguiti 2900 vaccini, +700 rispetto al tetto nazionale assegnato dal generale Figliuolo. Teramo è l'unica Asl ad aver sforato il tetto di oltre 3000 vaccini. E' una soddisfazione fermo restando che serve migliorare". Ad oggi sono 113 i ricoverati Covid in tutto di cui 3 in rianimazione.

Tra le novità, nasce "Up today", piattaforma gratuita cui accede l'operatore sanitario anche da Cell. Uno strumento importante specie in questo momento di pandemia.