VACCINI AI 50ENNI, PRENOTAZIONI DISPONIBILI DALLE ORE 12 DI OGGI

Da mezzogiorno di oggi ci si potrà prenotare per poter fare i vaccini anti Covid per i cinquantenni abruzzesi. Potranno iscriversi alla piattaforma i nati dal 1962 al 1971. Le prenotazioni dovranno avvenire collegandosi al link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/, inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria. Lo stesso portale è accessibile anche attraverso il sito della Regione Abruzzo. Le prime somministrazioni sono previste in tempi record, già a partire tra dieci giorni, il 20 maggio. Ci sarà quindi una corsa alle prenotazioni anche se bisognerà prima chiudere le categorie dei sessantenni e settantenni.

Secondo gli ultimi aggiornati forniti da OpenData e ripresi dal Sole 24 Ore aggiornati alle 21.35 di ieri, i vaccini a disposizione dell'Abruzzo sono 65.722.