COVID / TERAMO VACCINA PIU' DEL TARGET, OGGI ARRIVANO 10700 DOSI PFIZER, NESSUN PROBLEMA SUI TEMPI DELLA SECONDA DOSE, QUASI 9MILA I 50ENNI PRENOTATI

Ad oggi, sono state inoculate 146.164 dosi, 37% popolazione ha ricevuto una prima dose. L’andamento campagna vaccinale fa riferimento ai target e la ASL di Teramo da settimane è sopra la media nazionale. Target è di 2500 somministrazioni al giorno, anche l’ Abruzzo sta 2% sopra la media nazionale. Intanto si attendono altre 22mila dosi delle quali 10700 di Pfizer arrivano oggi

Nessun problema per la seconda dose, oltre il 28esimo è efficace, anzi: il Cts ha ribadito che la seconda dose vaccini puoi slittare fino al 42esimo giorno. e stamattina una nota di Pfizer lo conferma. Per dare impulso alla campagna vaccinale, i dirigenti amministrativi gratuitamente venerdi sabato e domenica saranno negli hub

Le prenotazioni over 50 ad oggi sono 8599 e nella scuola sono riprese le vaccinazioni in Abruzzo, per recuperare le somministrazioni al personale mancante,

Inoltre, la ASL presenta cinque progetti dedicati al personale infermieristico.

Importante la ricerca del benessere organizzativo nella ASL per personale sottoposto a stress,specie per chi sta operando in questa pandemia