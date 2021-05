DAL PRIMO LUGLIO ARRIVA IL CERTIFICATO UE PER VIAGGIARE IN SICUREZZA, CENTRI COMMERCIALI APERTI DA QUESTO FINE SETTIMANA

Accordo raggiunto sul certificato Ue per viaggiare in sicurezza in estate. Il pass entrerà in vigore a partire dal 1 luglio, si chiamerà certificato digitale Ue Covid-19 (e non più green pass), permetterà di evitare la quarantena e consisterà in un codice QR su smartphone o supporto cartaceo con cui attestare in tutti gli stati dell'Ue di aver effettuato un recente test con esito negativo, di essere guariti dalla Covid19 o di essere stati vaccinati con un farmaco approvato dall'Ema.

Dopo il coprifuoco da domani riapriranno in questo fine settikmana i centri commerciali nel weekend e gli impianti di risalita per le piste da sci. Tuttavia, perché la macchina predisposta dal governo funzioni, mancano ancora i protocolli per tutte le ripartenze. Se ad esempio per palestre e ristoranti appare tutto definito, la partita è ancora aperta per fiere, sagre, cerimonie, casinò, corsi di formazione e sale scommesse.