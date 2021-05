IMMUNIZZARE I RAGAZZI TRA I 12 ED I 18 ANNI ENTRO SETTEMBRE PER EVITARE IL RITORNO ALLA DAD

Tra due giorni arriverà l'autorizzazione del vaccino anti Covid di Pfizer-BioNTech anche per gli adolescenti, di età compresa tra i 12 e i 15 anni. Moderna, altro vaccino a mRna, ieri ha annunciato che la fase 2/3 ha dimostrato efficacia e sicurezza tra i 12 e i 18 anni e si appresta a chiedere il via libera all'autorità americana (Fda). In sintesi: presto ci saranno dosi per immunizzare anche i ragazzi delle medie e delle superiori, ma per garantire la sicurezza della ripresa delle lezioni a settembre, come detto anche dal ministro della Salute, Roberto Speranza, bisogna agire in fretta. All'orizzonte ci sono solo due strade: o vacciniamo anche gli studenti o da settembre riapparirà lo spettro della Dad. Al Ministero stanno studiando la possibilità di organizzare degli hub vaccinali nelle scuole, per proteggere il numero più alto possibile di ragazzi prima del ritorno tra i banchi.