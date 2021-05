VIDEO / ARRIVA IL GREEN PASS IN ABRUZZO PER VACCINATI E TAMPONATI

Anche in Abruzzo si inizia a ragionare sul Green Pass, il documento, per il momento cartaceo, che consentirà il libero spostamento tra i paesi, e dunque particolarmente importante per il turismo estivo. Riguarderà vaccinati, guariti e coloro che si sottopongono a tampone. E si scopre, che adesso ma a differenza di appena qualche settimana fa, i vaccinandi chiedono tutti Astrazeneca anzicchè Pfizer.

