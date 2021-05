GLI STUDENTI MATURANDI VOGLIONO VACCINARSI, QUASI CINQUEMILA LE PRENOTAZIONI

L'Abruzzo entrerà in zona bianca a partire dal prossimo 7 giugno. Non ci sarà l'anticipo a lunedi 31 maggio come aveva chiesto il presidente della Regione ma si dovrà attendere il 7 giugno per arrivare alla zona bianca nonostante i contagi sono fortemente in caso.

È partita intanto da ieri l'operazione somministrazione ai maturandi. Alle 16 già 4.300 studenti avevano manifestato il proprio interesse attraverso la piattaforma regionale, che poi dovrà essere ribadito anche con il sistema gestito dalle Poste. Le somministrazioni ci saranno dal 3 al 5 giugno, dalle 18 alle 23. I numeri sono molto confortanti visto che la platea complessiva dei ragazzi coinvolti dagli esami di maturità e di circa 11 mila unità.