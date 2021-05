DAL 3 GIUGNO AL VIA LE PRENOTAZIONI DAI 16 ANNI. PFIZER PER TUTTI GLI ADOLESCENTI, ANCHE AI 12-15 ANNI

Cambia ancora la campagna vaccinale italiana. Dal 3 giugno infatti, si dirà addio al sistema delle fasce. Tutta la popolazione delle Penisola con più di 16 anni potrà ricevere il vaccino. Ma c'è anche un'altra novità che riguarda i più piccoli: l'Ema, l'agenzia europea per i farmaci, ha autorizzato la somministrazione del vaccino di Pfizer-Biontech anche per la fascia d'età tra i 12 e i 15 anni. A loro però, quantomeno in Italia, toccherà aspettare ancora qualche settimana.

Una platea di circa 8,5 milioni gli adolescenti, come ha ricordato ieri il presidente dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, Giorgio Palù. E proprio all'Aifa, dopo il via libera di Ema, spetta ora la parola finale sull'autorizzazione del vaccino under-16 in Italia. Le dosi saranno 20 milioni - ha subito precisato - ed è chiaro che le Regioni devono regolarsi ed evitare la rincorsa a chiederne di più.