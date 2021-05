ASL / VA IN PENSIONE IL DOTTOR CRETARA, "INVENTO'" IL PRIMO DAY HOSPITAL TERAMANO

Il punto stampa della Asl di teramo sul Covid, appuntamento ormai settimanale, è l’occasione oggi per salutare il dottor Mimmo Cretara, che va in pensione da domani. Un medico che è stato punto di riferimento per migliaia di pazienti in Oncologia ed Ematologia e che, negli anni, ha legato il suo nome all’apertura del primo day hospital in assoluto cui ha fatto seguito quello di medicina interna. Resterà nel mondo dell Sanità pubblica come consulente del Pronto Soccorso.