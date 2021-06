VACCINI, DOMANI SI APRE LA PIATTAFORMA PER GLI OVER 16 ANNI

Sarà attiva dalle 14 di domani, la piattaforma delle Poste per la prenotazione riservata a tutti i cittadini che abbiano compiuto i 16 anni. La notizia, è stata comunicata dall'assessorato regionale alla Salute. Per la fascia di età tra i 12 e i 15 anni, invece, si attendono le indicazioni operative da parte della struttura commissariale.

Oggi, intanto, la piattaforma delle Poste sarà abilitata a ricevere le prenotazioni anche da parte dei cittadini italiani iscritti all'Aire, l'Anagrafe degli italiani iscritti all'estero. Sempre in tema di campagna vaccinale, ieri il governatore Marco Marsilio ha detto che l'Abruzzo è la sesta regione in Italia rispetto alle dosi di vaccino ricevute: «Non abbiamo scorte e contiamo su una massiccia fornitura avendo dimostrato di essere in grado di gestire la campagna. Contiamo di avere per Ferragosto l'immunità di gregge». Appello già parzialmente accolto: ieri è arrivata una maxi fornitura di Pfizer, ben 77 mila nuove dose, a cui se ne aggiungeranno ulteriori nei prossimi giorni da parte delle altre case farmaceutiche.