VACCINI, DA OGGI AL VIA LE PRENOTAZIONI PER I 12-16 ANNI

La Regione Abruzzo apre alle prenotazioni anche alla fascia di età che va dai 12 ai 16 anni dando il via a tutti gli effetti alla vaccinazione di massa. Potrebbe accadere anche in giornata, in contemporanea, dalle 14, con il via telematico alla popolazione generale (dai 16 anni in su). «La nostra intenzione - spiega l'assessore Nicoletta Verì - è quella di cominciare le somministrazioni dai 12 ai 16 anni partendo dai fragili e dai bambini con più problematiche, sulla scorta di quanto abbiamo fatto per le altre fasce d'età».

Oggi dunque alle ore 14 aprirà la piattaforma destinata alla popolazione generale, dai 16 anni in su. Sempre oggi, a patto che l'operazione venga definita nei dettagli, potrebbe accadere lo stesso (forse un'altra forma) anche con i ragazzi dai 12 ai 16 anni.

Per le farmacie, in particolare, restavano da definire alcuni aspetti legati ai rimborsi, ai percorsi di sicurezza e alle modalità di gestione dei flussi: l'idea, come noto, è quella di procedere con una quindicina di somministrazioni massime ogni giorno. Al momento sono oltre 250 le farmacie che hanno mostrato di voler aderire all'operazione.