VIDEO / VACCINI, AL VIA LA SOMMINISTRAZIONE AI MATURANDI TERAMANI

Partono i vaccini ai maturandi, che dovranno fare gli esami il prossimo 16 giugno. Due giorni fa, 1 giugno, è partito il Lazio, dopo la Sicilia, la Puglia, la Liguria e l’Alto Adige, che hanno già fatto da apripista. A seguire anche altre regioni, ma non tutte hanno deciso di procedere con questa iniziativa. L'Abruzzo ha scelto di cominciare da oggi alle 18. Chi verrà a vaccinarsi oggi avrà modo di visitare anche il campus universitario di fatto. Sono 1247 maturandi prenotati, su un totale di 2100 maturandi. Verranno vaccinati anche quelli che non sono riusciti a prenotarsi, se vorranno. In una giornata all'hub universitario organizzato benissimo si arrivano a vaccinare anche 1700 persone, senza file «Celebriamo oggi la lungimiranza della regione e la capacità organizzativa della ASL nel partire tempestivamente con la vaccinazione dei maturandi» ha commentato il Rettore Mastrocola.

ASCOLTA LE INTERVISTE