PRESA D'ASSALTO DAI GIOVANISSIMI LA PIATTAFORMA DELLE PRENOTAZIONI, IN FARMACIA IL VACCINO COSTERA' 12 EURO

Settantamila prenotazioni di under 39 raggiunte in poche ore in Abruzzo. Sarà dunque l'estate dell'immunizzazione dei giovani. L'obiettivo è chiudere l'estate con una copertura del 70 per cento della popolazione e dedicare l'autunno al possibile terzo richiamo, chiudendo gli hub e delegando farmacie, aziende, strutture di prossimità. Sulla piattaforma di Poste possono registrarsi da subito tutti i cittadini che abbiano compiuto i 12 anni. Inizialmente per ieri era prevista l'apertura delle prenotazioni agli over 16, ma la Regione, su indicazione della struttura commissariale, ha deciso di consentire l'iscrizione a tutta la popolazione vaccinabile. Il sistema è raggiungibile all'indirizzo "prenotazioni.vaccinicovid.gov.it": per prenotarsi servono codice fiscale e tessera sanitaria. La piattaforma è stata già presa d'assalto dagli utenti.

È stata chiusa, nel frattempo, l'intesa con le farmacie. È stato stabilito un costo di 12 euro a somministrazione, 6 di contributo standard e 6 extra per il rimborso delle spese. Per gestire flussi e appuntamenti saranno utilizzate le piattaforme già in uso al sistema delle farmacie. La prospettiva è che le farmacie entrino a regime a settembre, quando gli hub vaccinali dovrebbero essere chiusi.