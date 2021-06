VACCINI, NUOVO RECORD: OLTRE 100 MILA I GIOVANI ISCRITTI, DA OGGI SI POSSONO PRENOTARE I DONATORI DI SANGUE

Un nuovo record. Oltre centomila prenotati per la vaccinazione relativa alla fascia tra 12 e 39 anni. I giovani vogliono vaccinarsi e lo stanno facendo rispondendo in massa. Ieri sera erano risultati iscritti oltre 100 mila giovani

Da oggi è attiva la piattaforma regionale per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti Covid-19 riservata ai donatori di sangue iscritti alle associazioni convenzionate con la Regione Abruzzo (Avis, Fidas, Ados Lanciano, Cri e Fratres) o in possesso di certificazione rilasciata dal proprio servizio trasfusionale di riferimento. La manifestazione di interesse è aperta quindi da oggi e fino alle 23.59 di mercoledì 9 giugno, così da abilitare i donatori di sangue alla successiva prenotazione - dal 10 giugno in poi - sulla piattaforma Poste in una specifica categoria dedicata. Le Asl saranno impegnate a vaccinare tutti i donatori iscritti nel sistema regionale nelle giornate del 14 e 15 giugno, con eventuale prosecuzione fino alla fine del mese.