A PIETRACAMELA OPEN DAY VACCINALE IL 10 GIUGNO

Il Comune di Pietracamela informa che le operazioni di vaccinazione avverranno 𝐆𝐈𝐎𝐕𝐄𝐃𝐈̀ 𝟏𝟎 𝐆𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 a partire dalle 𝐨𝐫𝐞𝟏𝟕:𝟑𝟎, presso la struttura ex asilo di Pietracamela.

L’obiettivo della campagna regionale è di rendere i piccoli borghi, nel più breve tempo possibile, aree “COVID-FREE”. Un obiettivo che visto l’impegno della Asl così come dei Sindaci verrà presto raggiunto, mettendo al riparo le comunità da possibili ulteriori contagi.

Per la giornata del dieci giugno possono aderire tutti i 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐞 𝐝𝐢𝐦𝐨𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢 sul territorio a partire dai 𝟏𝟐 𝐚𝐧𝐧𝐢 di età.

Allo stesso modo il Comune di Pietracamela nella persona del Sindaco Michele Petraccia ringrazia la A.S.L. per aver permesso di effettuare i vaccini per i cittadini più anziani e per quelli più fragili, senza distinzioni, somministrati tutti sul nostro territorio.

Per le prenotazioni è possibile contattare i seguenti recapiti:

3420958092 Polizia locale Pietracamela

0861955112 Comune di Pietracamela