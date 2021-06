DA LUNEDÌ RIPRENDONO LE VISITE DEI PARENTI AI RICOVERATI IN OSPEDALE

Riunione operativa questa mattina fra la direzione strategica aziendale e i direttori dei quattro presidi per mettere a punto la ripartenza delle visite ai degenti in ospedale, in applicazione dell’ordinanza del presidente della giunta regionale Marsilio del 9 giugno.

Gli accessi dei familiari, secondo quanto predispone l’ordinanza, saranno programmati nell’arco della giornata in modo da evitare assembramenti. L’ordinanza prevede la nomina di un responsabile Covid per ogni reparto, a cui i familiari devono presentare richiesta entro le 48 ore precedenti dalla data prevista per la visita. Nella richiesta va riportato il nome del malato a cui devono fare visita e l’autocertificazione sul proprio stato di salute, riempiendo un modulo prestampato. Il modulo da riempire è reperibile nelle strutture aziendali di pre-triage e sul sito della Asl (sulle notizie “In primo piano” e nell’area modulistica dedicata agli utenti).

L’ingresso _ che di norma è previsto per non più di un visitatore a degente _ sarà approvato dal responsabile Covid del reparto che predisporrà un registro degli accessi giornalieri in un apposito modulo.

Il visitatore dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale, rispettare le precauzioni igienico-sanitarie e il distanziamento sociale.

In caso di paziente Covid positivo l’accesso dei visitatori nella stanza in isolamento è previsto solo in caso il malato sia minorenne o in forte pericolo di vita o in altri specifici contesti a rischio di scompenso psichico. In questo caso il visitatore dovrà obbligatoriamente indossare adeguati dispositivi di protezione.

“Il notevole livello di copertura vaccinale sia fra il personale sanitario che fra la popolazione ha consentito la ripresa delle visite, un aspetto importante dal punto di vista psicologico per tutti coloro che sono costretti a un ricovero e che purtroppo si trovano isolati, senza possibilità di contatto con i propri cari”, dichiara il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia, “d’altro canto ricopre un’importanza non trascurabile anche per gli stessi parenti dei ricoverati. Ovviamente l’accesso negli ospedali è sottoposto a una serie di misure di sicurezza per garantire la salute di tutti, tenendo presente che l’emergenza Covid non è finita”.

Le visite nelle strutture ospedaliere della Asl di Teramo riprenderanno da lunedì in quanto sono necessari dei tempi tecnici, come previsto dall’ordinanza del presidente Marsilio.