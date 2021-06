VACCINI NELLE FARMACIE, SI PARTE, ECCO TUTTE LE MODALITA' E SULLE SECONDI DOSI DI ASTRAZENECA...

Prosegue la campagna di vaccinazione in Abruzzo e dalla prossima settimana prenderanno il via le somministrazioni anche nelle farmacie. Come funzionerà? Ci si potrà prenotare direttamente nelle farmacie, che avranno a disposizioni due tipologie di vaccini: uno a mRna messaggero e uno a vettore virale. Non ci saranno limiti di età, la prenotazione sarà aperta a tutti i cittadini. Ogni farmacia comunicherà le dosi di cui ha bisogno. La Regione ha stabilito circa 50 dosi a settimana. Sarà possibile prenotare la somministrazione la settimana prima dell'effettiva inoculazione. Gli ultimi dettagli saranno definiti in un nuovo vertice in programma per domani.

Dopo lo stop su Astrazeneca, il comitato tecnico scientifico (Cts), ha stabilito che il vaccino Astrazeneca verrà somministrato solo a persone di età uguale o superiore ai 60 anni. Per tutte le persone che hanno ricevuto la prima dose e sono al di sotto dei 60 anni il ciclo deve essere completato con una seconda dose di vaccino a mRna, a 8-12 settimane dalla prima dose.

Si aspettano, in queste ore, che ci sia una qualche direttiva da parte del commissario straordinario all'emergenza, magari con l'arrivo di ulteriori vaccini tipo Pfizer e Moderna per andare a coprire tutte le seconde dosi degli under 60 precedentemente vaccinati con Astrazeneca.