ASL, CAMBIA L'ORARIO PER LE PRENOTAZIONI IN CIRCONVALLAZIONE: SI ENTRA DALLE 10,30

Cambiano gli orari dell’accesso agli sportelli del distretto socio-sanitario nella sede Asl in circonvallazione Ragusa per il ritiro dei referti di laboratorio e le prenotazioni di visite ed esami. Per evitare le lunghe file che si creano soprattutto nelle prime ore della mattinata per entrare nello stabile, vista la necessità di sostenere il pre-triage, l’accesso per le prenotazioni e per il ritiro dei referti sarà consentito solo dalle ore 10,30 in poi. Nelle prime ore della mattinata l’accesso sarà invece consentito solo per le attività strettamente sanitarie, cioè esami, visite e prelievi.