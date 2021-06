FOCOLAIO A VILLA PETTO, DOMANI ALLE 15 DRIVE TEST IN PIAZZA PER TUTTI I RESIDENTI

Il covid colpisce ancora e colpisce Villa Petto. Scrive il dottor Mauro Sacco: «Purtroppo nel nostro Comune c'è un piccolo focolaio Covid a Villa Petto ,desidero portarvi a conoscenza che la Asl di Teramo e il Comune di Colledara hanno organizzato per domani Martedì 15 giugno ore 15, un drive test a Villa Petto in piazza S.Biagio per i residenti. Pertanto vi esorto a sottoporvi al tampone per scongiurare la presenza di altre positività. Ora che è stato tutto riaperto senza alcuna restrizione confido nel senso di responsabilità di tutti voi perché il virus è tutt'altro che sparito,anzi i comportamenti poco responsabili possono causare la ripartenza del contagio in modo imprevedibile. Grazie per il senso di responsabilità che sono sicuro, dimostrerete».