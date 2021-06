VACCINI NELLE AZIENDE, DA OGGI LE PRENOTAZIONI SUL SITO DELLA REGIONE

Da oggi, è attiva la piattaforma telematica regionale riservata alle aziende che vogliono attivare un punto di vaccinazione straordinario riservato ai dipendenti e ai loro familiari all'interno di proprie strutture. Per formalizzare la richiesta bisogna collegarsi al portale sanita.regione.abruzzo.it ed andare nella sezione dedicata alle vaccinazioni. Come noto, poi, dal 1° luglio, le somministrazioni prenderanno il via anche nelle 225 farmacie abruzzesi che hanno aderito alla campagna. Le prenotazioni saranno gestite direttamente dalle farmacie, che avranno a disposizione due tipologie di vaccini per consentire le somministrazioni a tutte le fasce di età. Ogni farmacia riceverà 28 dosi nella prima settimana, 34 nella seconda e 40 nella terza, per poi essere parametrate alle effettive necessità delle sedi.