VIDEO / LA REGIONE HA SCELTO: «NUOVO OSPEDALE A PIANO D'ACCIO E AL MAZZINI UN CENTRO DI RIABILITAZIONE»

Ormai, sarebbe tutto deciso anche a livello regionale, sia per la location del nuovo ospedale, sia per la sorte del Mazzini. A rivelarlo è il consigliere regionale della Lega, Tony Di Gianvittorio, replicando alle polemiche del Centrosinistra sulla nuova organizzazione ospedaliera regionale. «Non penalizzeremo la provincia di Teramo - dice Di Gianvittorio - non è ancora ufficiale, ma abbiamo già deciso che il Mazzini diventarà modernissimo centro di riabilitazione e che il nuovo ospedale nascerà a Piano d'Accio».

