OPEN DAY A TERAMO E A GIULIANOVA, I CITTADINI DISERTANO GLI HUB. A TERAMO SI VACCINANO CON J&J SOLO 555 PERSONE

Sembrava essere partito bene, ieri mattina, l'open day a Teramo. In mezz'ora erano state in oculati oltre 100 vaccini J&J ma poi l'andamento, causa forse anche il brutto tempo non è riuscito a superare le aspettative della Asl, Nell'hub di Teramo sono state vaccinate, ieri solo 555 persone, mentre in quello di Giulianova 315. La Asl si era data l' obiettivo di mille e cinquecento dosi anche se ad essere chiamati all'appello erano state 13 mila persone, dunque ne sono state vaccinate a Teramo il 55%, a Giulianova il 60%. Il calo e la sfiducia nei vaccini di questo periodo, forse, potrebbe essere legato al caso Astrazeneca, seconde dosi che ha creato un caos dal quale non ci si sta riprendendo. I cittadini dopo la prima dose, non accetta di essere vaccinati, nella seconda, con un altro tipo di siero.