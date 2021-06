IL SINDACO DI ROSETO ESCLUDE UN FOCOLAIO AGLI EUROPEI DI BOXE: «SONO VOCI INFONDATE»

Le voci su un possibile focolaio Covid, reso noto stamattina dal quotidiano Il Centro, tra i partecipanti degli Europei Under 22 di pugilato, che si sono svolti a Roseto, hanno suscitato preoccupazione in città. La notizia, però, è stata smentita dal primo cittadino Sabatino Di Girolamo che è in stretto contatto con la Asl di Teramo. Nella giornata di ieri sono stati effettuati oltre 100 tamponi sulle persone presenti all’evento e non 500, molte delle quali sono già ripartite, e i tamponi analizzati al momento hanno dato esito negativo. Ai campionati hanno partecipato atleti giovanissimi, provenienti da tutta Europa.

Oggi in provincia di Teramo sono 8 i nuovi positivi e tranne che per un caso, gli altri sono tutti ragazzi tra 15 e 25 anni.