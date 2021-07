VACCINAZIONI IN 145 FARMACIE D'ABRUZZO, DA OGGI SI PARTE

Da oggi in 145 farmacie della regione partiranno le vaccinazioni mentre proseeguono senza sosta le vaccinazioni dura e decisa risposta contro la variante Delta. E procede anche l'iniziativa Beach Covid-free, con il camper itinerante che attraversa i comuni costieri che offre la possibilità di sottoporsi al vaccino e al tampone. I prossimi appuntamenti sono il 9 ad Alba Adriatica, il 10 a Pineto, l'11 a Tortoreto e il 16 e 17 luglio a Giulianova, con personale operativo dalle 17.30 alle 22.30. Nelle ultime 24 ore in Abruzzo si sono registrati 25 nuovi positivi: il più piccolo tra i contagiati ha 8 anni, il più anziano 87 anni. Dei nuovi casi 7 si riferiscono alla provincia dell'Aquila, 5 a cittadini residenti o domiciliati in provincia di Chieti, uno in quella di Pescara e 12 nella provincia di Teramo, maglia nera d'Abruzzo per numero di contagi.