NUOVO BALZO DI POSITIVI, QUATTRO REGIONI (ABRUZZO) RISCHIANO IL GIALLO

La variante Delta corre, è vicina al 30 per cento del totale dei nuovi casi, arriverà al 70 in agosto. Effetto pratico: il contagio andrà più veloce. Cè preoccupazioni per gli indici in risalita su alcuni regione, tra i quali l'Abruzzo.

Oggi i dati più alti sono in Campania (in due settimane è passata da 11,9 a 15,7), Marche (da 6,9 a 15,9), Abruzzo (da 11,6 a 15,5) e Sicilia (non è in crescita rispetto a due settimane fa, ma ha comunque il dato più alto, a 18,2). Sono valori ancora bassi, ma con un incremento costante di nuovi casi, presto il traguardo di 50 ogni 100mila abitanti sarà superato. Si parlava di imporre alle Regioni un numero minimo di tamponi da eseguire e di abbassare il livello considerato di emergenza di riempimento dei posti letto Covid. Sotto controllo due paesi: Portogallo e Spagna.

E con i festeggimenti, di stasrra, per la vittoria dell'Italia la questione potrebbe peggiorare. Potremo tornare ad indossare le mascherine anche fuori come ha fatto già Londra.