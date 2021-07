UN V-DAY PER STANARE IL PERSONALE SCOLASTICO CHE ANCORA NON SI VACCINA

In Abruzzo si riparte dai docenti che non si sono voluti vaccinare. La Asl sta organizzando una serie di V-day in provincia. Nella nostra regione sono state somministrati vaccini al personale scolastico per circa l'86,5% del totale rispetto al dato nazionale del 76,8%, il completamento del piano vaccinale rappresenta una delle condizioni necessarie per contribuire a riaprire le scuole in sicurezza. E la riapertura infondo non è poi così lontana, bisogna arrivarci in tempo e preparati.