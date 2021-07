BEACH COVID FREE, ECCO LE NUOVE DATE DEI VACCINI SULLA COSTA

"Beach Covid-free”: nuovo calendario degli appuntamenti del camper attrezzato che offre alla popolazione di sottoporsi a vaccino e tampone sulla costa. L’iniziativa della Asl di Teramo, varata il 2 luglio scorso, in otto giornate di attività (cioè fino a ieri) ha fatto registrare l’esecuzione di 2.065 vaccini e 320 tamponi (sono stati scoperti due positivi). “Visto il successo dell’iniziativa”, commenta il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia, “ continueremo per tutto il mese di luglio. Per agosto aspettiamo la programmazione sulle vaccinazioni della struttura commissariale”.

Questi i posti in cui sosterà il camper della Asl dalle 16,30 alle 22,30: a Giulianova in piazza Dalmazia, a Tortoreto sul lungomare (rotonda Marconi), ad Alba Adriatica alla Bambinopoli, a Martinsicuro il 20 sulla rotonda Las Palmas e a Villa Rosa il 28 sulla rotonda Filzi, a Silvi in piazza Fermi (più conosciuta come piazza Iris), a Roseto sul lungomare sud davanti al Palazzo del mare e a Pineto davanti al Palazzo polifunzionale in largo Fava.