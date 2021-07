VIDEO / L'ASSESSORE VERI': «SONO I GIOVANI I PIU' COLPITI DAL COVID. IL TARGET SARA' RAGGIUNTO A FINE AGOSTO»

L’assessore alla Salute della Regione Abruzzo Nicoletta Verì ha spiegato oggi che “la Regione Abruzzo sta registrando un aumento di casi come le altre regioni e noi sappiamo che questi casi riguardano soprattutto giovani, quindi ragazzi che non hanno patologie complesse, ma che fanno salire i numeri”.

“Proprio in queste ore con le altre Regioni stiamo chiedendo al Ministero che come indicatori vengano tenuti in considerazione, per le valutazioni dell’emergenza sanitaria, oltre al numero dei positivi anche il numero dei posti letto di terapia intensiva e sub intensiva, che oggi in Abruzzo non sono occupati. Aggiungo che per i vaccini per tutto il mese di luglio non ci sono assolutamente problemi per cui lavoriamo per la vaccinazione anche dei giovani che non sono vaccinati. Pensiamo di rispettare il target di vaccinazioni previsto per fine agosto”.

ASCOLTA QUI L'ASSESSORE VERI'