OPERAZIONE "TERZA DOSE" DA SETTEMBRE PER I VACCINATI CON PFIZER

Chi si è vaccinato con due dosi di Pfizer dovrà prepararsi alla nuova chiamata della Asl per il terzo richiamo. Lo ha detto il referente regionale per i vaccini Maurizio Brucchi sostenendo che da settembre tutti i vaccinati con Pfizer saranno richiamati perchè, come noto, l'effetto dura per nove mesi mentre Astrazeneca ha la durata di un anno e quindi in questo ultimo caso il richiamo è spostato al 2022. Con i richiami dovremo imparare a convivere ogni anno recandoci dal medico di famiglia visto che, da settembre, gli hub vaccinali scompariranno.