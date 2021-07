E' ANCORA SENZA LA SECONDA DOSE QUASI 400 DOCENTI E PERSONALE SCOLASTICO TERAMANO

A margine della conferenza stampa sono stati diffusi alcuni dati sulle vaccinazioni. Attualmente in provincia sono state somministrate 200.276 prime dosi, raggiungendo il 73% della popolazione target (cittadini fra i 12 e i 100 anni, pari a 273.453 unità) e 135.797 seconde, raggiungendo il 50% della popolazione target. Relativamente all’immunità di gregge, calcolata sulla popolazione residente e non su quella target, quindi su 301.814 unità, “la Asl di Teramo conta a fine agosto di raggiungere il 74% di cittadini con la prima dose di vaccino e il 67% con la seconda. Questo ci permetterà di avvicinarci in maniera significativa all’immunità di gregge”, osserva Maurizio Brucchi, direttore sanitario della Asl. Per quanto riguarda le scuole, i ragazzi fra i 12 e i 19 anni raggiunti con la prima dose sono il 42% mentre l’86% del personale scolastico è stato vaccinato con entrambe le dosi. “Il 3,5% del personale scolastico non ha ricevuto nessuna dose e il 10% solo la prima. Ci stiamo, dunque, concentrando per raggiungere i più giovani e il personale scolastico con iniziative che metteremo in campo nelle prossime settimane”, conclude Brucchi.