VIDEO / GREEN PASS OBBLIGATORIO, C'E' LA CORSA ALLA VACCINAZIONE. IMMUNITA' PRIMA DEL 23 AGOSTO

La decisione del governo Draghi di rendere il green pass obbligatorio a partire dal 6 agosto ha scatenato la corsa alla vaccinazione anche in Abruzzo e nel teramano. Dopo settimane senza prenotazioni, in pochi giorni alle autorità sanitarie ne sono pervenute ben 10 mila, soprattutto da parte dei giocani che ex no vax. In arrivo altri vaccini, in abbondanza. La Asl di Teramo hna come obiettivo per l'immunità di gregge la data del 23 agosto ma l'obiettivo è di fare prima.

ASCOLTA BRUCCHI NEL SERVIZIO SU R115