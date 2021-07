CAMPER DELLA ASL, A GIULIANOVA IN TRE GIORNI SOMMINISTRATE 698 DOSI

Bilancio più che positivo per il servizio di vaccinazione "itinerante" organizzato dalla Asl di Teramo. Il camper vaccinale messo a disposizione dei comuni costieri, ha sostato a Giulianova da venerdì a domenica, sotto la pineta di via Quarnaro, dando la possibilità a giuliesi e turisti di accedere alle somministrazioni. « In tre giorni - rende noto il vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali Lidia Albani - sono state vaccinate 698 persone ed effettuati 107 tamponi. Si tratta di numeri confortanti, che danno il giusto merito all'iniziativa della Asl ed incoraggiano la comunità, specie in un periodo estremamente critico come quello attuale. Dinanzi alla prospettiva di un balzo in avanti dei contagi, le vaccinazioni, insieme alle ordinarie misure preventive, restano l'unica arma per un contenimento efficace della pandemia. Il nostro ringraziamento va all' Azienda sanitaria e, ancora una volta, ai volontari di Protezione Civile e Croce Rossa che, in maniera inappuntabile, hanno allestito l'area medica e assistito l'utenza ».