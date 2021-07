BOOM VACCINAZIONI AL CAMPER ASL DI ROSETO, OLTRE 450 LE PRIME DOSI INOCULATE, RIMASTE IN FILA 100 PERSONE ALLA CHIUSURA

Mai vista una fila del genere. Lo sostengono gli operatori della Asl che oggi sono stati costretti a correre ai "rinforzi" per poter smaltire la coda che si era creata dalle ore 16, orario di avvio delle vaccinazioni al camper fermo a Roseto. Un boom di vaccini con il Camper mai registrato prima, neppure a Giulianova, dove anche in questo caso si era notata una importante affluenza nei giorni scorsi con una importante partecipazione di utenti. A poco fa (ore 22) erano 450 i vaccini in prima dose fatta soprattutto a giovani e a cancelli chiusi c'erano altre 100 persone in fila in attesa di poter ricevere la dose. Sarà organizzata una nuova giornata a Roseto.